Hanep! Biker pedal gamit na manibela

Minsan, mapapakamot ka na lang talaga sa trip ng mga tao! Tulad na lamang ng biker na ito na ginawang manibela ang pedal para sa kanyang bisikleta.

Pinost ito ng user na si ADN Ciclista (@adncislista) sa kanyang account kung saan mapapanood sa video ang isang biker na nakasakay sa kanyang kakaibang bike.

Aniya sa video, “I’ve been riding it for 30 years.”

Mapapansin na nakasuot ito ng full-gear na damitan para sa mga biker pero ang twist, imbes na tipikal na manibela ay nagpepedal din siya sa kamay.

Ayon sa artikulo ng Better Health Channel, marami umano ng benepisyo ang naibibigay sa atin ng pagbibisikleta. Ilan sa mga ito ay pag-improve ng ating cardiovascular system, muscular strength, nakakapagpalakas ng buto, nakakabawas ng timbang, nakakabawas ng stress at marami pang iba.

Pero paano nga kaya kay kuya na kakaiba ang trip na paraan ng pagba-bike? Sa normal na bike keri mo na ito ma-achieve pero paano na lang kung ganitong uri pa ng bisikleta ang gamit mo?

Nakatanggap ang naturang video ng higit isang milyong views at daan-daan libong komento.

Para kay @powerlifterdaddy, “I want to see him in a fast downhill corner.”

“That’s a workout,” saad ni @marv_wasnt_wrong.

Bumanat naman ng pakwela ang user na si @whoisrezn, sabi niya, “Give this man a break, he been riding for 30 years, I’m tired after 30mins.”

“I think I would like hands/feet to be syncronized. Even if you select the same gear, after a turn or something they will go out of phase,” dagdag pa ni @patrick_thibaut.

Ikaw, keri mo ba sumakay sa ganto? (Moises Caleon)