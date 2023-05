Ex-PBA player Poligrates nabaril ng teenager

Natamaan ng bala ang dating PBA player na si Eliud Poligrates nitong Martes sa Cebu City.

Kwento ni Poligrates, nanghihingi umano sa kanya ng bente pesos ang isang menor de edad na nasa edad 15 hanggang 17 bandang alas-3 ng madaling-araw.

Hindi nabigyan ni Poligrates ng P20 ang teenager, matapos nito ay dumiretso siya sa tindahan kung saan nag-iinuman ang kanyang mga kaibigan.

Doon niya nakita na sinundan pala siya ng teenager sa tindahan, at muli daw itong nangulit para manghingi ng P20.

Tinanong ng teenager si Poligrates kung bakit may pambili ito ng alak gayong hindi siya nito mabigyan ng bente pesos, at doon na umano nilabas ng binata ang isang baril at pinaputukan ang dating pro player.

Natamaan sa kaliwang balikat si Poligrates, agad namang nadakip ng mga pulis ang binata.

Giit naman ng menor de edad, nabaril niya si Poligrates dahil sinaktan umano siya nito nang manghingi siya ng pera.

(RP)