ERC dinikdik sa kuryente tongpats

tahasang sinabi ni Senador Francis “Chiz” Escudero na ang Energy Regulatory Commission (ERC) ang dapat sisihin at hindi ang National Grid Corporation of the Philippines (NGCP) sa umano’y sobrang singil ng kuryente sa mga konsyumer.

Paliwanag ng senador, ang ERC ang dapat managot dahil wala naman umanong sisingilin ang NGCP sa konsyumer kund hindi ito aprubado ng ERC.

Dagdag pa ni Escudero, inamin din umano ng ERC sa pagdining sa Senado na inaprubahan ang kinokolekta ng NGCP kahit sa mga proyekto na hindi pa tapos at atrasado.

“Para sa akin mali ang audience na kinakausap, ang dapat hingan ng paliwanag ay ERC lahat ng amount na nakalagay sa bill lahat ‘yan ay pinayagan ng ERC na pinayagan nila ang pagsingil ng NGCP sa mga proyektong ginagawa pa lang at ‘di tapos kung may dapat mag-review ay ERC at ‘di NGCP,” giit ni Escudero.

“Sila ay pribadong kompanya, ‘wag mo silang pulaan kung gusto kumita. ERC bantayan na walang pang aabusong ginagawa ang pribadong sektor. Bakit pinayagan ng ERC na maningil ang NGCP?” katuwiran pa ng senador.

Una rito, pinare-refund ni Senador Sherwin Gatchalian sa NGCP ang mga siningil nitong bayad sa mga konsyumer para sa mga atrasadong proyekto.

Sabi ng senador, hindi dapat ang taumbayan ang nagsasakripisyo sa pagpapabaya ng NGCP kaya’t hindi pa rin natatapos hanggang ngayon ang mahigit 70 proyekto kung saan anim dito ay may “national significance” o sadyang mahalaga sa bansa. (Dindo Matining)