Chairman Richard Bachmann, mga PSC commissioner palalakasin atletang Pinoy

Hindi titigil ang Philippine Sports Commission (PSC) sa paghahanap ng mga paraan upang mapagsilbihan ang mga atletang Pinoy at maihanda sila sa susunod na malalaking internasyunal na kompetisyon kabilang na ang Hangzhou Asian Games sa Setyembre.

“There are rooms for improvement,” sabi ni PSC Chairman Richard Bachmann sa Philippine Sportswriters Association (PSA) Forum kahapon sa Rizal Memorial Sports Complex.

Ikinuwento ni Bachmann ang kanyang karanasan sa Cambodia SEA Games, at kung paano niya nasaksihan ang pakikipaglaban ng mga atletang Pilipino at naghatid ng 58 ginto, 85 pilak at 117 tansong medalya.

“Kailangan namin ng ultrasound at laser machine. wala akong nahanap. Dapat tayong magdala ng sarili nating mga makina. Gagawa tayo ng improvements para sa darating na Asian Games,” sabi nito.

“Ang susi nila ay para sa commissioner na namamahala (ng ilang sports) na maunawaan ang sport at kung paano pagbutihin ang sport. Hindi tayo tagabigay lang ng pera. Lalakas ang PSC,” sabi pa ni Bachmann.

Kasama ni Bachmann sa forum na hatid ng San Miguel Corporation, MILO, Philippine Sports Commission, POC at Philippine Amusement and Gaming Corporation (PAGCOR) sina PSC Commissioners Bong Coo, Fritz Gaston at Edward Hayco.

Inulit ng lahat ng tatlong komisyoner ang pangangailangang i-upgrade ang mga pasilidad ng pagsasanay para sa mga miyembro ng pambansang pool, maglagay ng programa sa buong bansa at maghanap ng mga paraan upang palakasin ang proseso ng pagpili para sa mga internasyonal na kompetisyon.

“Dapat talaga ma-upgrade ang facilities natin para hindi na kailangan pumunta pa sila sa ibang lugar to hone their skills. Kailangan din more exposure lalu na yung sa high level,” sabi ni Coo, isanv legendary bowler. (Lito Oredo)