Call center agent work pa rin kahit nasa walwalan

‘Yung walwal is life pero may work ka pa! Ito ang eksena ng isang call center agent na dala pa ang laptop at headset niya sa mismong inuman.

Ibinahagi ito sa TikTok ng user ni Nick Cesar Cadungog (@sirnickyyy) sa kanyang account kalakip ang caption na, “Yung may work ka pero pinilit ka ng tropa mong mag friday night. POWER!” kasama ng hashtag mandirigma.

Mapapanood sa video ang isang babae na nagtatrabaho bilang call center kung saan sinet-up na niya ang kanyang laptop at noise-cancelling headset habang nag-iinuman ang kanyang tropa sa pinuntahang bar.

Humakot ito ng libo-libong reaksyon at aliw na komento mula sa mga netizen.

Para kay @idris.__, ani, “Yung pinaka magandang Jabra na headset tapos Krisp na app. pag pinakinggan yan parang nasa room ka lang hahaha.”

“Can i put you on hold for 30 seconds. I need to take my shot” hahaha,” kwelang hirit ni @iamprince90.

“Hahahahahaha sasama ko o hindi? Work-Friends (balance),” saad ni @alexa221988.

Tila naka-relate naman si @gwapa_grasya, “Hoyyyy relateee hahaha, nagpunta kami sa Camotes dala2x ko pc ko hahahaha.”

Ikaw, may kaibigan o kakilala ka rin bang ganito? (Moises Caleon)