Briana Labadan, Daniela Dela Pisa papasiklab sa Ryhtmic Gymnastics

Asam nina Briana Labadan at Daniela Dela Pisa makapagtala ng kasaysayang sa 19th Junior at 14th Senior Rhythmic Gymnastics Asian Championships sa Ninoy Aquino Stadium sa Maynila.

Ito ang unang pagkakataon na gaganapin ang kambal na kaganapan sa bansa sa pagtutulungan ng Gymnastics Association of the Philippines (GAP) at ng Philippine Sports Commission (PSC).

Si Labadan ay maraming medalya na ang napanalunan sa iba’t ibang bansa, habang si Dela Pisa ay maraming napanalunang medalya kabilang na ang paglalaro nito sa Southeast Asian Games.

Halos 200 gymnast mula sa 20 bansa ang maglalaban-laban sa event na tatakbo hanggang Mayo 3 at magsisilbing qualifier para sa 40th FIG Rhythmic Gymnastics World Championships sa Valencia, Spain sa Agosto.

Ito ang sinabi sa pagdalo sa Philippine Sportswriters Association Forum sa Rizal Memorial Sports Complex kahapon nina competition manager Anna Lou Carreon at GAP deputy secretary-general Rowena Bautista.

Ayon kay Carreon, ang mga bansang nakikipagkumpitensya ay ang China, Hong Kong, Indonesia, India, Japan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Korea, Laos, Malaysia, Mongolia, Singapore, Sri Lanka, Thailand, Taipei, Uzbekistan at Vietnam pagkatapos ay ang Australia at New Zealand mula sa Asia-Oceania Zone.

"Sa kaganapang ito ay baka makita natin ang kinabukasan ng Philippine gymnastics," sabi ni Carreon.