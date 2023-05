Bagong hack? E-bike ginamit panlampaso

Sabi nga nila, “work smart not work hard.” Pinatunayan ‘yan ng babaeng ito sa TikTok na may kakaibang pamamaraan ng paglilinis gamit ang e-bike!

Sa video na pinost ni Mom Mom (@minimumio) mapapanood ang isang babae na nakasakay sa e-bike pero hindi para mamasyal kundi para maglampaso sa sahig.

Mapapansin na may nakakabit na mop sa magkabilang dulo ng gulong ng kanyang sinasakyan.

Tila nahihiya pa ang reaksyon ng babae nang malaman niyang vine-videohan pala siya.

Makikita rin dito ang laki at lawak ng kailangan niyang lampasuhin kaya naman ‘di kataka-taka na maisip niya ito upang mapadali ang kanyang gawain.

Nakatanggap ang naturang video ng higit kalahating milyon views at dagsang positive comment.

Gaya na lamang ni @stevestaedter4, ani, “I don’t know why you’re laughing that’s a good idea dude.”

“Good Idea and work smart,” puri ni @user8783693780437.

Komento naman ni @songgia1990, “What is difficult to give to lazy people? when to take a good break.”

“That’s pretty genius! Thanks for the idea HAHHAHA i’ll probably suggest this to our helpers.”

Ikaw, keri mo ba maglinis pero ganito ang gamit mo? (Moises Caleon)