Andi bonding sa pamilya ang crab hunting

May bagong activity na pinagkakaabalahan ang pamilya ni Andi Eigenmann sa Siargao at ito ay ang crab hunting.

Sa latest vlog ni Andi, pinakita niya ang latest na bonding ng kanyang pamilya pagsapit ng gabi.

“We don’t normally do videos at night obviously because we don’t go out. But tonight is an exception because we have a fun activity and I’m so excited. It’s my first time to do it and I’ve been wanting to do it for the longest time. Dahil full moon, it means kami ay mangangayabang o magka-crab hunting.”

Tuwang-tuwa raw ang mga anak nila ni Philmar Alipayo sa kanilang crab hunting. Dahil fresh ang mga crabs, diretso raw sa kanilang kusina ang mga ito para lutuin at kainin nila for dinner. (Ruel Mendoza)