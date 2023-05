Albee tahimik sa balitang ililipat TVJ sa TV5

Kumakalat ang tsikang magpapaalam na bukas (May 31) sa GMA-7 sina Tito Sotto, Vic Sotto, at Joey de Leon.

Dahil sinasabing intellectual property nila ang longest running noontime show na ‘Eat Bulaga’ ay posibleng isama nila ito sa lilipatang TV network.

Ang sabi, sa TV5 daw lilipat ang TVJ.

Si Bacolod City Mayor Albee Benitez na producer ng Brightlight Productions ang ‘itinuturong’ ka-deal ng TVJ sa paglipat daw nila sa Kapatid Network.

Isang malapit kay Mayor Albee ang inusisa namin tungkol dito.

Sabi ng kausap namin, “Ang alam ko talaga, si Tito Sen (Tito Sotto) ang kausap directly ni Albee. Si Tito Sen naman kasi ang official representative nina Bossing Vic at Tito Joey. So sina Albee at Tito Sen ang magkausap.

“Pero wala pa namang sinasabing kahit na ano si Albee sa mga taga-Brightlight Productions, eh. So, hindi rin natin alam kung ano ba ang totoo.

“Hindi rin natin alam kung ininilihim lang ba ni Albee sa mga tao niya kung ano ang napag-uusapan nila ni Tito Sen o kung may final decision na ba sila at may lipatan na nga bang magaganap,” sabi pa ng aming kausap.

Inililihim nga lang ba ni Mayor Albee ang paglipat ng TVJ sa TV5?

Naku, tiyak na tututukang mabuti bukas (Wednesday) ang ‘Eat Bulaga’ sa GMA-7.

May announcement nga bang gagawin ang TVJ?

Well… (Jun Lalin)