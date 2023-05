Abu Tratter kakasahan mga dating katsokaran

Mga laro Miyerkoles: (Ynares-Pasig)

5:00pm – Blackwater vs Terrafirma

7:30pm – Converge vs Magnolia

Haharapin nina Abu Tratter at David Murrell ang dating team Converge sa second game ng PBA On Tour presented by Arena Plus and sponsored by Bingo Plus mamaya sa Ynares Sports Arena-Pasig.

Nakuha mula sa FiberXers nitong offseason ang dalawa, humarabas ng 14 points, 7 rebounds si Tratter nang tulungan ang Magnolia sa 117-83 win kontra Blackwater sa unang salang noong Linggo.

Pitong players pa ni coach Chito Victolero ang umiskor ng 10 pataas sa pangunguna ng tig-14 din nina veteran Mark Barroca at Jerrick Ahanmisi, may double-double na 12 points, 12 rebounds si James Laput.

Sasagupain din ni FiberXers newcomer Adrian Wong ang pinanggalingang Hotshots. Disente ang debut ni Wong sa bagong team, nagsumite ng 11 points sa runaway 119-82 victory kontra Terrafirma noong Biyernes.

Unahan sa pangalawang sunod na panalo ang FiberXers at Hotshots para samahan sa early lead ang Phoenix.

Hindi pa pinaglaro ni coach Aldin Ayo si star guard Maverick Ahanmisi na free agent na at hindi pa napapapirma ng kontrata.

Sina Justin Arana, Jeron Teng, Jeo Ambohot at bagong saltang si Mike Nieto na may 12 points, 12 rebounds ang bumuhat sa FiberXers kontra Dyip. (Vladi Eduarte)