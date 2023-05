3 Koreano timbog sa aktong bumabatak

Bumabatak pa umano ng shabu nang arestuhin ng mga tauhan ng Bureau of Immigration (BI) ang tatlong South Korean, isa rito ay tumakas mula sa kanyang selda sa Bicutan, Taguig City.

Ayon sa BI intelligence division (ID) at fugitive search unit (FSU), dinakip si Kang Juchun, 38, sa kanyang condominium unit sa N. Domingo St. sa Barangay Ermitano, San Juan ng pinagsanib na puwersa ng BI, pulisya at National Bureau of Investigation (NBI) sa bisa ng mission order na inisyu ni BI Commissioner Norman Tansingco.

Tumakas si Kang matapos nitong akyatin ang 20- talampakang bakod ng BI facility na may barbed wire bandang alas-dos nang madaling-araw noong Mayo 21.

May arrest warrant si Kang mula sa Seonsan Branch ng Daejeon District Court noong Pebrero sa kasong murder at abandonment of a dead body na isang paglabag sa Criminal Act ng Republika ng Korea. Inaresto siya ng immigration officers sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA) Terminal 2 nang dumating ito mula sa Bangkok.

Dinakip din ang mga kababayan niyang sina Lim Kyung Sup, 43, at Kim Mi Kyung, 39 dahil sa pagtatago kay Kang na nadiskubre rin kalaunan na kapwa overstaying na sa bansa.

Bukod dito, nahaharap din ang tatlo sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 matapos silang maaktuhan na bumabatak ng shabu at makumpiskahan pa ng isang kilo ng ilegal na droga na nagkakahalaga ng P10.2 milyon. (Mina Navarro/Juliet de Loza-Cudia)