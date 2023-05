Vice nangabog sa wardrobe: Darren pumiyok sa Binibining Pilipinas

Sa umpisa pa lang ay pinuri na ng netizens ang magandang stage, lighting, at opening prod ng Binibining Pilipinas 2023 at may ilang kinumpara pa ito sa ibang pageant.

“Ang solid talaga nitong naisip nila sa LED screen!! Apakaganda!!!”

“The stage, the production, iyong mga ilaw, ang hosting, ang camera. Binibining Pilipinas pa rin talaga. #BinibiningPilipinas2023.”

“BBP is BBP. They are indeed the standard! Ibalik ang MU sa Araneta! *in Angelique Manto’s voice* Haha!”

Hindi rin nakalagpas sa pandinig ng netizens ang pagpiyok ni Darren Espanto nang kantahin nito sa opening ang mataas na version ng ‘Win Your Heart’ ng SB19 na official theme song ng Binibining Pilipinas.

Ang dating Binibini queens na sina MJ Lastimosa, Nicole Cordoves, at Catriona Gray ang nagsilbing hosts ng pageant.

Naloka ang viewers sa naging sagot ni MJ sa tanong ni Nicole pagkatapos nilang ipakilala ang unang judge na si Hidilyn Diaz.

“What can’t she do, MJ?” tanong ni Nicole kay MJ.

“Everything,” ang nakakalokang sagot ni MJ.

“Naging beauty queen pa ‘yang si MJ Lastimosa pero simpleng English ‘di marunong. Sana kinorek ni Nicole. Di kaya na-offend si Mam Hidilyn?” kuda ng isang netizen sa Twitter.

Naku ang iba talaga kung maka-bash, baka naman namali lang ng dinig si MJ sa tanong ni Nicole dahil maingay sa Araneta Coliseum, ha!

Nagulat naman ang netizens nang mapabilang sa mga judge ang anak nina President Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos, Jr. at First Lady Louise ‘Liza’ Araneta-Marcos na si Vincent Marcos.

Bigatin ang iba pang judges sa gabing iyon na sina Miss International 2022 Jasmin Selberg, Peter Zwiener (president and managing partner of Wolfgang’s Steakhouse), Manila Mayor Honey Lacuna-Pangan (chairman of the board of judges), Piolo Pascual, Small Laude, Anton San Diego, Dolly de Leon, at SB19 member Josh Cullen.

Hindi rin nagpakabog si Vice Ganda sa kanyang performance ng bago niyang single na ‘Rampa’ na ginamit sa swimsuit competition. Ang bongga ng wardrobe niya, ha!

Karamihan sa netizen ay hindi bet ang pagrampa ng finalists sa swimsuit at long gown rounds, gayundin ang sagot ng karamihan sa kanila sa Q&A.

Si Angelica Lopez ng Palawan ang kinoronahang Binibining Pilipinas International habang Binibining Pilipinas Globe naman si Anna Valencia Lakrini ng Bataan.

Sina Katrina Anne Johnson ng Davao del Sur at ang Star Hunt artist na si Atasha Reign Parani ng General Trias, Cavite ang itinanghal na 1st and 2nd runners-up, respectively.

Congratulations sa mga bagong Binibini queens!

Bonggels! (Byx Almacen)