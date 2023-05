UST overall champ pa rin

Patuloy na naghari sa ika-anim na sunod na pagkakataon ang University of Santo Tomas (UST) para sa kabuuang 46th general championships matapos makalikom ng 332 puntos sa 85th season ng University Athletic Association of the Philippines (UAAP) upang hirangin muling Overall Champions.

Ibinulsa ng Espana-based sports team ang siyam na titulo sa mga katagoryang men at women’s beach volleyball, women’s 3X3 basketball, men’s chess, men’s judo, men’s tennis, men’s table tennis, men’s taekwondo at women’s track and field, habang muling nakuha ng UST ang high school division sa 230 puntos para sa 22nd crown.

Natakpan ang masamang performance ng men’s basketball na tumapos sa huling pwesto sa 1-13 kartada na nagresulta sa pag-alis sa koponan ni dating UST legend at PBA playmaker Bal David, habang pinalitan ito ni Pido Jarencio, na nagbabalik sa koponan matapos ang 2006 kampeonato.

Pumangalawa naman sa UST ang De La Salle University sa 279 puntos, kasunod ang University of the Philippines sa 260.

Kinilala naman ng UAAP ang mga pinakamahuhusay na atleta na nagdala ng karangalan sa Pilipinas sa katatapos lang na 32nd Southeast Asian Games sa Phnom, Penh, Cambodia sa pormal na pagsasara ng 85th season.

Ipinasa naman ng Adamson University ang hosting sa season 86th sa University of the East na nakatakdang simulan ang responsibilidad sa first semester sa Setyembre. (Gerard Arce)