Tutulungan Creamline! Bernadeth Pons susubukan punan papel ni Alyssa Valdez

MAAARING humalili si two-time Southeast Asian Games beach volleyball bronze medalist at dating Far Eastern University (FEU) spiker Bernadeth Pons bilang outside hitter ng Creamline Cool Smashers kapalitan ni team captain Alyssa Valdez sa darating na 2023 Premier Volleyball League (PVL) Invitational Conference simula Hunyo 29.

Wala pa mang opisyal na anusiyo ang six-time champions at All-Filipino titlists sa kalagayan ng 26-anyos na outside spiker, nabigyan naman na ito ng basbas ng pamunuan ng Philippine National Volleyball Federation (PNVF) upang makapaglaro sa indoor games matapos mapabilang ng ilang taon sa outdoor competitions.

Mas lalo pang palalakasin ng 5-foot-8 spiker mula Talisay, Negros Occidental ang arsenal na mayroon ang Cool Smashers sa pangunguna ni Valdez, kasama sina three-time conference MVP Diana Mae “Tots” Carlos, 2019 MVP Jessica Margaret “Jema” Galanza, Best Opposite spiker Michelle Gumabao, middle blockers Celine Domingo at Pangs Panaga, libero Kyle Atienza at ace playmaker Julia Melissa Morado-De Guzman.

“Matagal na naman nagpaalam na maglalaro siya sa indoor, kaso naudlot lang dulot ng SEA Games,” pahayag ng isang mapagkakatiwalaang source na may kinalaman rito.a”Mayos naman silang nagpaalam sa lahat, [inamin nila] na kailangan daw nilang buhayin ang pamilya nila, kaya naiintindihan naman ng lahat.”

Sa pagpasok ni Pons ay paniguradong makakahanap ng karelyebo para kay Valdez, na hindi pa siyento-por-siyentong nakaka-recover sa knee injury nito na sinapit noong 2022 Reinforced Conference.

Panandaliang nasilayan si Valdez sa 32nd SEA Games sa Phnom Penh, Cambodia, kung saan tumapos sa fourth place ang Pilipinas sa likod ng Thailand, Vietnam at Indonesia.

“Hindi ko lang alam iyung pagdating sa offer kung magkano, pero priority nila ngayon ang indoor,” saad pa ng naturang source. (Gerard Arce)