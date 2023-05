Triple Crown 2nd leg aariba

Aabangan sa 2023 Philracom Triple Crown 2nd leg ang kabayong si La Trouppei.

Si La Trouppei ang nagwagi sa first leg at pakay ng connection nito sikwatin ang pangalawang panalo upang mamuro ng sweep sa event na may tatlong leg na nilalarga.

Sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas pa rin ang bakbakan at muling makakalaban ni La Trouppei ang mahigpit nitong katunggali na sina Jaguar at Istulen Ola.

May distansiyang 1,800 metro, ang ibang inaasahang haharurot ay sina Earli Boating, Easy Way, Going East, Save My Savings at Secretary sa karerang nakalaan ang P3M guaranteed prize.

Hahamigin ng owner ng mananalong kabayo ang P2.1M sa event na suportado ng Philippine Racing Commission (Philracom) sa pamumuno ni Chairman Reli De Leon.

Kukubrahin ng second placer ang P700,000, habang mapupunta ang P350,000 sa pangatlong pwesto.

Mag-uuwi naman ng P175,000, P105,000 at P70,000 ang fourth hanggang sixth, ayon sa pagkakasunod. (Elech Dawa)