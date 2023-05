Suportado ng madla: Michelle Dee aminadong bisexual

Ilang araw bago magsimula ang Pride month ay umamin si 2023 Miss Universe Philippines Michelle Dee sa Mega Magazine na isa siyang bisexual.

“I definitely identify myself as bisexual. I’ve identified with that for as long as I can remember. I’m attracted to all forms of beauty, all shapes and sizes,” pag-amin ni Michelle.

Ilang araw na ngang usap-usapan ang tungkol sa gender preference ni Michelle matapos niyang mag-tweet ng rainbow emoji noong May 17 o apat na araw pagkatapos niyang makoronahan.

Kung noong makaronohan siya ay hati ang netizens sa kanyang pagkapanalo at ang daming nam-bash, sa kanyang pag-out naman ay nakuha ni Michelle ang puso ng madla.

Marami ngang natuwa at sumaludo sa tapang ni Michelle na lumantad bilang bisexual, kabilang na rito ang mga kasamahan niya sa showbiz industry.

“All my love to you,” ang message sa Instagram story post ni newly appointed Sparkle GMA Artist Center Vice President Joy Marcelo. Ang nabanggit na artist management company ang may hawak sa showbiz career ni Michelle.

“So proud of you Michelle,” ang message naman ng Director for Communications ng Miss Universe Philippines na si Voltaire Tayag.

“We love who you are. Proud of you bb,” ang message ng ‘wifey’ at housemate niyang si Rhian Ramos.

“So proud of you, @michelledee. Keep shining bright,” sey naman ng BFF niyang si Max Collins sa Instagram story nito.

Keep slaying, Queen Michelle!