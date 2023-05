Sharon nagmukhang bagets sa new hairstyle

Mukhang bagets ulit si Megastar Sharon Cuneta sa bagong hairstyle na pinost niya on social media.

Short with loose curls ang bagong look ni Mega na maganda rin daw kapag straight ito.

“Getting my hair cut by malkha antonio of @salondemanila_scout ! Always the best, this malkha!” caption ni Shawie.

Sa second post naman, ito ang caption niya, “Of course I can style this straight – but for today I asked Malkha to make it gulo! Nagsawa ako momentarily sa bob! Di ako scared magpagupit – ang (bilis) humaba ng hair at kuko ko!”

Maraming netizen ang gandang-ganda sa new hairstyle ni Sharon at si KC Concepcion ang nakikita nila. Hinulaan din nila na baka para sa bagong project ni Sharon ang new look niya. (Ruel Mendoza)