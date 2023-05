Ronnie binangko:Donny dawit sa bad trip ni Loisa

Tapos na ang AllStarMagic Games pero may intriga pa rin. Nanalo ang Team “It’s Showtime” sa “Star Magic Dream Team” sa larangan ng basketball.

Pero, nagkaroon ng kontrobersya sa latest post ni Loisa Andalio sa Instagram account.

Kaakibat ang litrato sa nasabing game, may makahulugan siyang hanash na : “It’s time to walk away when you’re not appreciated for who you are. You deserve to be respected.”#WhenAStarLosesItsMagic

Nag-emote umano ng Kapamilya actress dahil sa pakiwari nitong hindi napaboran ang kanyang boyfie na si Ronnie Alonte sa nasabing game.

Naging dahilan din ito na magtalo-talo ang kafaneyan sa kanyang pinag-uusapang post.

Basa ng mga Marites, posibleng natalo sa game ang team dahil ‘binangko’ si Ronnie lalo pa’t isa ito sa laging pambato ng naturang paliga sa mga nakaraang edisyon.

May mga nag-react namang kafaneyan nang tumbukin ng ilang followers na diumano ay si Donny Pangilinan ang pinaboran nang ipasok ito sa last quarter ng game sa halip na si Ronnie.

May mga nagkomento namang hindi dapat magtampo ang Kapamilya actress dahil desisyon iyon ng coach. Normal na kalakaran lang ang mabangko mapa-NBA man o PBA.

May mga bumatikos din sa aktres sa diumanoý kakulangan nito ng kaalaman sa rules ng game sa hardcourt.

Ito ang ilan sa mga reaksyon ng netizens sa post ng actress. Nandiyan din ang balitaktakan ng mga kafaneyan sa pagtatanggol ng kanilang mga idolo.

“naantay ko pa naman yung baliwan moments nyo sa court shuta bat di ginamit si nakanampucha na si idol @iamr2alonte pala to e! Mali yun!! MVP yan dapat!”

“Nabangko lang tampo agad”

“Basketball yan normal lang mabangko . Kaya. Maski NBA or PBA nababangko pero di nagtatampo”

“pero bakit si Donny kasi sinisisi niyo? kung pinasok siya eh ano?? eh coach nila may gusto nun beh, kaya ‘wag niyo siyang sisihin, hindi porke’t wala siya masyadong nagawa eh kasalanan niya na kung bakit talo, di niya naman kasalanan yun be”

“tama po kayo dyan, walang kasalanan si Donny kung bakit sila natalo at kung bakit hindi naipasok si Ronnie.”

“Kong maka star loses its magic naman kala mo sikat na sikat.”

“Hahaha . pagalitan mo yung coach na kinuha nila DJ and Zanjoe , Ask mo bakit KC binangko c Ronnie ..Lol”