Robin lelektyuran sa ‘pagkakalat’

Maaaring talakayin ng Senado sa kanilang caucus ang nakakahiyang insidente noong nakaraang Linggo kung saan nahirapan sa deliberasyon ng panukala si Senador Robin Padilla.

Ang insidente ay nahagip ng camera at naging viral sa social media.

Sabi ni Senate Majo­rity Leader Joel Villanueva, posibleng talakayin sa caucus ang nangyari kay Padilla, lalo pa’t hindi nasunod ang decorum nang magtawanan ang mga senador.

“We can talk about it,” wika ni Villanueva sa isang press conference nitong Lunes.

Bukod kay Padilla, posibleng pagsabihan din ang ibang senador na nagmumura sa sesyon at sa mga committee hearing­.

Aniya, ipaparebyu na nila ang transcript sa mga nagdaang committee hearing upang ipabura ang mga unparliamentary language.

“May mga ilan na nagsabi sa chatroom namin, it is a concern na dapat ‘yong decorum nasusunod nang husto hindi lang sa committee hearin­g maging sa Senado,” ani Villanueva.

“I’m asking the Senate President to look into the records also of the committee hearings kasi may mga committee hearings na may nasasabi na hindi dapat masabi, at ma-strike off the records,” pagsiwalat pa ng senador.