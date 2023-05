Richard bibitbitin si Sarah sa Dubai, UK at Madrid

Nasa Rome, Italy ngayon si Richard Gutierrez para sa taping ng ‘The Iron Heart’.

Excited si Richard dahil matitinding action scenes ang kukunan nila kasama sina Albert Martinez, Ian Veneracion, at Jake Cuenca sa lugar na ‘yon para sa nasabing action-drama series ng ABS-CBN.

Pero babalik nga agad ng Pilipinas si Richard dahil aalis uli siya para naman sa ‘Kapamilya Kalayaan Karavan’ ng ABS-CBN Global at TFC (The Filipino Channel).

May show siya sa Dubai, United Arab Emirates on June 10 kung saan kasama niya ang ‘The Iron Heart’ co-stars niyang sina Sue Ramirez at Sofia Andres.

Lilipad din si Richard pa-London, United Kingdom at ilang araw na mamamasyal bago pumunta ng North Yorkshire para sa ‘Kapamilya Kalayaan Karavan’ naman on June 17.

The next day ay nasa Salesianos Estrecho Colegio San Juan Bautista sa Madrid, Spain naman siya para sa event doon ng ABS-CBN Global at TFC.

Ang nanay niyang si Annabelle Rama ang opisyal na kasama ni Richard sa trip na ‘yon, pero bibitbitin niya ang misis na si Sarah Lahbati para makapag-bonding daw silang mag-asawa.

Si Tita Annabelle nga ang nagkuwentong isasama ni Richard si Sarah.

“Sa London kasi, may time na makapamasyal. Maraming gustong puntahan sina Chard at Sarah,” sey ni Tita Annabelle. (Jun Lalin)