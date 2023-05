Ray-Ray Parks, Kiefer Ravena, iba pa makakabalik sa PBA

Binuksan muli ng PBA Board ang pintuan sa mga manlalarong nakabase sa ibang bansa sa tuluyan nitong pag-aalis sa una nitong ipinatupad na sit-out sanctions.

Pinalambot ng PBA ang paninindigan nito sa mga player na naglalaro sa ibang bansa matapos nitong baguhin ang ilang draft at eligibility guidelines sa pagsisikap na umangkop sa pagbabago ng panahon.

Ipinahayag ng league board na hindi na ito maglalapat ng sit-out sanctions sa mga overseas-based na manlalaro na gustong bumalik sa PBA, bagaman ang kanilang mga karapatan sa pagpirma ay mananatili sa kani-kanilang mga mother ballclub magpakailanman.

Ibig sabihin ay kailangan pa ring harapin ng mga tulad nina Kiefer Ravena, Bobby Ray Parks, o kahit na si Robert Bolick, ang NLEX, TNT at NorthPort kapag pinili nilang maglaro muli sa kauna-unahang play-for-pay na liga sa Asia.

“So if they come back, they will remain with their mother teams. Their teams will have a first crack at them and they (teams) can trade them if they want to,” paliwanag ni PBA Board Chairman Ricky Vargas.

Ang mga manlalaro na naging pro overseas o sa iba pang lokal na liga tulad ng MPBL, tulad nina Dwight Ramos, Rhenz Abando, RJ Abarrientos at SJ Belangel, ay dadaan pa rin sa draft pool sa unang tatlong taon ng kanilang eligibility.

Ngunit sa ikaapat at ikalimang taon, ang parehong mga manlalaro ay dadaan na sa tinatawag na ‘espesyal na lottery,’ tulad ng kaso ni Thirdy Ravena. (Lito Oredo)