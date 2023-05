Pekeng pulis pinakukulong ng 10 taon

Nais ni Senador Jinggoy Estrada na pagmultahin ng hanggang P20,000 at ikulong ng 10 taon ang sinumang nagpapanggap na miyembro at gumagamit ng uniporme ng Phi­lippine National Police (PNP), Armed Forces of the Philippines (AFP) at Philippine Coast Guard.

Ayon kay Estrada, ang mga taong hindi awtorisadong gumawa at magbenta ng mga uniporme, maging ang paggawa ng tela ng nasabing uniporme, ay dapat pagmultahin ng P5,000 hanggang P10,000 at makulong ng dalawa hanggang limang taon.

Sa Senate Bill No. 2151, nais ng senador na amiyendahan ang Republic Act 493 para mapipigilan nito ang paglipana ng mga taong gumagamit ng pekeng uniporme ng pulis at kawani para mai­sagawa ang kanilang mga ilegal na gawain.

Aniya, ang umiiral na mga patakaran at magaan na parusa ay hindi mabisang paraan para pigilan ang sino man na abusuhin ang paggamit ng uniporme ng mga alagad ng batas at tagapagtanggol ng mamamayan at ng estado. (Dindo Matining)