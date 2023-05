Nadala lang ng emosyon! Raul Soyud, Raymar Jose nagsikuhan tapos nagyakapan

Pre-Season at no-bearing lang ang PBA On Tour, pero seryoso at muntikan pang magpang-abot sina Raul Soyud at Raymar Jose Linggo ng gabi.

Katiting na 8 seconds na lang sa laro ng Phoenix at Meralco sa Ynares Sports Arena sa Pasig, nag-igkasan ang mga siko matapos dambahin ni Soyud ang kanyang 13th rebound.

Nagka-pormahan sina Soyud at Jose bago napaghiwalay ng mga kakampi. Parehong napituhan ng flagrant foul 1.

Bago napaupo ay nagsalansan si Soyud ng 25 points para ihatid ang Fuel Masters sa 2-0 card.

Pagtunog ng final buzzer, nagkatawanan na sina Soyud at Jose, nagyakapan pa sa court.

Umiskor ng 15 si RR Garcia, double-double ding 13 markers, 12 boards kay Larry Muyang para sa Phoenix na hindi pinaglaro sina Jason Perkins, Javee Mocon, Ben Adamos at Kurt Lojera.

Limitado ang salang ni Soyud noong nakaraang Governors Cup dahil sa injury, naibabalik na ng bruiser ang kumpiyansa sa sarili patunay ang 11 of 12 shooting kontra Bolts.

Napigil sa 1-1 ang Meralco sa kabila ng 24 points ni Anjo Caram. Hindi rin pinaglaro sina Chris Newsome, Allein Maliksi, Aaron Black at Chris Banchero. (Vladi Eduarte)