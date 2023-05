Michael Jan Inigo hari sa Zamboanguita chess

Pinagharian ni Michael Jan Stephen Rosalem Inigo ang katatapos na Zamboanguita Chess Tournament Open Category na ginanap nitong Linggo sa Zamboanguita, Negros Oriental.

Si Inigo rin ang Top High School Player matapos nitong makalikom ng 6.5 puntos sa pitong laro.

Nagkasya naman sina Egay Conjuico, Jeffrey Alcantara, Steve Ursula at Von Isiah Marana sa second hanggang fifth na may tig-6.0 puntos, habang nasa sixth hanggang seventh sina Jay Dicen at Harry Balolong na may parehong 5.5 puntos.

Ayon sa Grade 9 student ng Bayawan City Science Education Center (BSTEC) na si Inigo, masaya siya sa kanyang tagumpay at nais nitong maipagpatuloy ang magandang performance sa susunod na sasalihang torneo.

Napunta naman kay Perlinda Rosalem ang Top Chess Mom award. (Elech Dawa)