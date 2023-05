Mga negosyo oobligahin maglagay ng CCTV

Itinulak ni Davao City Rep. Paolo Duterte at da­lawa pang kongresista ang panukala upang ma­ging mandatory ang pagkakabit ng closed-circuit television (CCTV) camera sa mga negosyo upang mahadlangan ang paggawa ng krimen at makatulong sa imbestigasyon ng pulisya.

Sa ilalim ng House Bill 8068, na akda nina Duterte, Benguet Rep. Eric Yap, at ACT-CIS party-list Rep. Edvic Yap ang lahat ng establisimiyento na mayroong mahigit 20 empleyado at ang laki ay hindi bababa sa 50 metro ay dapat magkabit ng CCTV.

Kung mas konti sa 20 empleyado at mas maliit sa 50 metro ang laki ng establisyemento pero kumikita ng P50,000 kada araw, magiging requirement din ang pagkakabit ng CCTV.

“We should use technology to our advantage to help keep our citizens safe. Installing CCTV came­ras in strategic areas is an effective crime prevention measure, and can be a useful tool to help police investigators solve crime,” sabi ni Duterte.

Ang mga lalabag ay maaaring makulong ng hindi lalagpas sa anim na buwan at/o pagmumultahin ng hindi hihigit sa P10,000. (Billy Begas/Eralyn Prado)