Mga Anghel nagpakita sa spiritual event 

Ni Rey T. Sibayan

Mga ka-Misteryo malakas ngayon ang mensahe ng mga anghel na nagsasabing narito sila ating paligid.

Nasimulan natin ang pagtalakay tungkol sa mga anghel dito sa Abante maging sa aking programa sa DZRH Gabi Ng Misteryo at heto na naman biglang nag-share ng kanyang karanasan si Mary ng Tondo, Maynila sa kanyang close encounters sa mga anghel.

Yan ang paksa natin ngayon, “Basta may Misteryo Alamin natin ang Totoo!”

Misteryo: “Paano mo ba nakita ang mga anghel?”

Mary: “Hindi ko mai-explain yung overwhelming na feeling ng makita ko ang angels kasi andami talaga nila hindi lang isa kundi marami. Nakapaikot sila sa ceremonial hall ng spiritual event at ang bawat isa na naroon ay may nakatayong angel.”

Misteryo: “Ano description ng angels? Totoo bang may wings sila? “

Mary: “Yes meron pala talaga silang wings. Kitang-kita ko nung bumaba from heaven. Nakaputi silang lahat maliwanag sila at ang tataas nila.”

Misteryo: “Yun bang binabanggit mo na angels ay guardian angels kasi di ba madaming klase ng angels like archangels, cherubim, seraphim, thrones, dominions, principalities, powers, sovereignties, guardian angels.”

Mary: “Hindi ko ma-identify kung anong hierarchy sila but yung nasa altar ay sobrang tangkad nila almost sagad sa ceiling ng hall yung guardian angels nasa likod per person at nakatayo lang.”

Misteryo: “Ikaw personally ano naramdaman mo sa presence ng guardian angel mo? May mensahe ba sayo?”

Mary: “Niyakap niya ako not with her hands but wings niya ang yumakap sa akin. Naluha ako gusto kong humagulgol sa kaligayahan para kasing sinasabi niya na sa whole life ko andyan lang siya to protect me, to guide me at inspire me. Sana lahat makita nila guardian angels nila pero ang important let’s acknowledge their presence.”

Kayo mga ka-Misteryo may karanasan ba kayo sa guardian angels niyo? Mag-email sa misteryophilnet@gmail.com. Bisitahin ang www.reytsibayan.com at abante.com.ph.