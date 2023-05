Marinero pipitasin silya sa semifinals

Mga laro ngayon:

(FilOil Centre-San Juan)

2:00pm – San Beda vs CEU

4:00pm – Letran vs Perpetual

SUSUBUKANG selyuhan ng Marinerong Pilipino (4-1) ang isang semifinals berth ng PBA D-League Aspirants Cup sa pakikipagtipan sa CEU (3-2) sa first game mamaya sa FilOil EcoOil Centre sa San Juan.

Kabuhol ng Red Lions sa tuktok ang De La Salle, top two pagkatapos ng six-game eliminations ang didiretso agad sa semis.

“Finishing in the top 2 would be nice but as much as possible, we want to take it one game at a time,” ani Beda coach Yuri Escueta. “We want to improve every game.”

Sina Yukien Andrada, Jacob Cortez, Clifford Jopia, James Payosing ang nagsalitan sa pagbitbit sa mga taga-Mendiola sa apat na sunod na panalo.

Kabuhol ang Perpetual sa 3rd-4th sa 3-2 cards, may tsansa pa sa top 2 ang CEU kapag tinalo ang Beda.

Sa pangunguna nina Ron Rei Tolentino, Franz Diaz, Ayodeji Balogun ang nanguna sa Scorpions nang ipagpag sa double overtime ang PSP 109-107 noong Huwebes. (Vladi Eduarte)