Kate, Kelvin bagay na magdyowa 

Sa presscon ng ‘Walang Matigas na Pulis sa Matinik na Misis’ ay kitang-kita ang closeness nina Kate Valdez at Kelvin Miranda.

Sabi nga, sa unang serye pa lang nila, hindi sila masyadong nabigyan ng pagkakataon na magkachikahan madalas, dahil puro mabibigat daw ang eksena nila.

“So now I appreciate his kulit side. Eh, one of the boys din kasi ako. Nararamdaman ko kasi kung okey ang guy na maging kaibigan.

“Boyish kasi talaga ako. Hindi sila maiilang sa akin!” sabi ni Kate.

Pero sa tingin ba niya ay puwedeng umabot sa relasyon ang samahan nila ni Kelvin?

“I’m giving chances now. Open ako kung sino ang gustong mag-approach. At binigyan na rin naman ako ng go signal ni Mama, na puwede na. Pero, friendship na lang muna.”

Anyway, kung chemistry ang pag-uusapan, malakas ang dating nila. At bet din ng mga fan na maging sila in the future. (Dondon Sermino)