Juday bet ipalit kay Charo sa ‘MMK’

Nakakatuwa ang chika na humihiling ang ilang netizen na ibalik na ang ‘Maalaala Mo Kaya’ sa telebisyon. Pero, hindi na si Charo Santos ang bet nilang maging host nito, o tagabasa ng liham mula sa mga manonood.

Mas bet nila na ang isang Santos din ang ilagay, at ‘yon ay si Judy Ann Santos.

“Ibalik n’yo na ang ‘MMK’, now with Judy Ann, as the new host. Sa aura pa lang ni Juday, puwedeng-puwede na niyang palitan si Ma’am Charo,” sabi ng isang fan.

Eh, sa photo na ginamit, nasa garden si Juday, at napakaganda ng ayos, ha! At sa unang tingin, iisipin mo ngang si Charo ang nasa photo.

“Kering-keri ni Juday ang maging host ng ‘MMK’, ha! Bukod sa maganda ang image niya, nakaka-relate sa kanya ang mga fan.”

“Perfect choice si Juday if ever maghanap ng bagong host ang ‘MMK’. Magaling magbasa ng liham si Juday, na galing sa puso.”

Well, imahinasyon, hiling lang naman ito ng mga fan, at dahil nga ‘yon sa photo na lumabas na ala-Charo rin ang dating ni Juday.

Ang tanong, may pag-asa pa bang bumalik ang ‘MMK’? (Dondon Sermino)