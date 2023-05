Jimmy Butler, Miami Heat iiwas maging katawa-tawa

Mula sa 3-0, 0-3 ang Miami pagkatapos ng six games sa East finals.

Kumakatok na ang team ni coach Erik Spoelstra sa NBA Finals pero hindi makapasok.

Sa halip, dadayo sina Jimmy Butler, Bam Adebayo, Max Strus, Caleb Martin, Kyle Lowry sa teritoryo ng kalaban para sa huling tsansa.

Game 7 ngayong araw sa TD Garden sa Boston.

Isinalba ng last-second putback ni Derrick White ang season ng Celtics, kinubra ang 104-103 win sa Game 6 nitong Sabado.

Kung matatalo pa ang Miami, magiging katawa-tawa sila sa liga. Sila ang magiging kauna-unahang biktima ng 0-3 comeback sa seven games sa playoffs.

Mensahe ni Spoelstra sa team matapos ang huling talo:

“These are emotional games and things can swing in that Game 7. The pressure can go back and forth in Game 7s quite a bit.”

Kailangang makawala si Butler sa anemic na 19 of 55 shooting sa last 3 games.

Noong isang taon, tinalo din ng Celtics ang Heat sa 7 games sa ECF.

“We were in this same position last year,” giit ni Butler. “We can do it. I know that we will do it. We’ve got to go on the road and win in a very, very, very tough environment.” (Vladi Eduarte)

Pipilitin pa rin manalo ng Miami Heat sa East Finals.