Janry Ubas, Sonny Wagdos nagdagdag ng pilak sa Taiwan Open

Tinapos nina long jumper Janry Ubas at middle distance runner Sonny Wagdos ang partisipasyon sa Taiwan Open sa pagwawagi ng pilak na medalya para sa Philippine Athletics Team.

Tinalon ng Cambodia SEA Games gold medalist na si Ubas ang 7.95m sa long jump upang iuwi ang pilak, habang nagtala naman si Wagdos ng bilis na 14 minuto at 47.23 segundo sa 5000m para sa ikalawang pilak ng bansa sa torneo.

Mayroong naiuwi sa kabuuan ang Pilipinas na 2 ginto, 2 pilak at 1 tansong medalya upang tumapos na fourth sa pangkalahatan sa men’s division mula sa 53 lumahok na koponan.

Ang dalawang ginto ng Team Pilipinas ay nanggaling kay Wagdos sa 10000m na itinala ang personal best nito na 31 minuto at 18 segundo at kay Frederick Ramirez sa 400m sa 47.02 segundo.

May tanso naman si Clinton Bautista sa 110m hurdles sa oras nito na 13.92s.

Samantala, ang Pilipinas, bilang founding member ng Asian Athletics Association kasama si Gob. Jose Sering bilang unang pangulo nito, ay nagsimula sa Asian Golden Baton Relay para sa 50th Anniversary Celebration ng AAA. (Lito Oredo)