Isaac Paredes sinindihan Tampa Bay kontra Dodgers

Pumitik ng homer at nagsindi ng four runs si Isaac Paredes at naligtasan ng Tampa Bay Rays ang Los Angeles Dodgers 11-10 nitong Linggo.

Inunahan ni Luke Raley ang infield single sa bukana ng seventh inning bago umiskor sa grounder ni Wander Franco para ibalik ang Rays sa unahan 11-10.

Nawalan ng saysay ang dalawang home run ni Chris Taylor sa Dodgers. Kumonekta rin sina Max Muncy, Trayce Thompson at JD Martinez.

“It’s a slugfest we lost by one run,” suma ni LA slugger Freddie Freeman na kumana ng dalawang double.

Namigay ng 10 runs at 12 hits sa six innings si Tampa Bay left-hander Josh Fleming. Sinalubong ng seven runs at 10 hits sa loob lang ng two innings si Dodgers righty Gavin Stone.

Matapos ang sixth inning solo drive ni Thompson, naka-homer sina Martinez at Taylor sa sixth para ibuhol sa 10. (Vladi Eduarte)