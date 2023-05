Ilocos, 6 pang rehiyon tambak private army

Tinukoy ng Philippine National Police (PNP) ang pitong rehiyon kung saan nakumpirma nilang may aktibo at potensyal na private armed groups (PAGs) na kumikilos bilang preparasyon sa Barangay and Sangguniang Kabataan elections (BSKE) sa Oktubre.

Sa isang press briefing nitong Lunes, sinabi ni PNP chief Police General Benjamin Acorda Jr. na ang mga rehiyon na may PAGs ay ang Ilocos, Central Luzon, Bicol, Western Visayas, Caraga, Cordillera at Bangsamoro.

“The PNP is also monitoring continuously the activities of 48 private armed groups wherein three of these groups are active and 45 potential PAGs from Region 1, Region 3, Region 5, Region 6, Region 13, Cordillera Administrative Region, and [Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao],” wika ni Acorda.

Inatasan ng PNP chief ang mga regional director na paigtingin ang kanilang kampanya laban sa mga PAG upang masiguro na hindi ito magagamit ng mga politiko sa nalalapit na BSKE.

Nakatanggap ng report ang PNP na ilang halal na opisyal ng gobyerno at iba pang nagbabalak na tumakbo ay na­ngangamba na sa kanilang buhay kahit malayo pa ang halalan.

“With regards to the threats for some elected officials and some prospective candidates, we do receive these kinds of reports. Appropriate measures are being undertaken,” pagtiyak ni Acorda.

“We are taking all the measures na kaya naming gawin just to really carry yung appropriate security and to avoid any further attacks or violence against these persons that are reporting ‘yong risk of their life,” dagdag pa ng PNP chief.

Aniya, maaaring mag-apply para sa gun ban exemption at humingi ng karagdagang security personnel sa PNP ang mga opisyal at kandidato sa BSKE.