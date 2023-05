Grade 10 sa NegOcc walang kamay cartoonist champion!

Daig ng determinado ang kumpleto! Pinatuyana ‘yan ng isang estudyante mula sa Negros Occidental na champion sa Division Schools Press Conference (DSPC).

Kinilala siya na si Kim Guanzon 16-years old at isang Grade 10 student mula sa Sagay City. Kamakailan lang ay itinanghal siya bilang champion sa Editorial Cartooning category ng DSPC.

Makikita sa kanyang obra ang imahe ni Pangulong Bongbong Marcos kung saan tila hinihila nito ang mga Pilipino na nasa bangin kasabay ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Mababasa rin ang ilang mga salita na inilagay ni Kim gaya ng bilihin, kawalan ng trabaho, pag-import, at export.

Proud na proud ang campus journalism adviser ni Guanzon na si Sagay National Highschool teacher Rene Jun Gasper, aniya pinatunayan ni Kim na hindi hadlang ang disability para mag-champion siya.

“’Pinatunayan ni Kim Guanzon ng Bulanon Farm School na hindi hadlang ang kapansanan para makamit ang rurok ng TAGUMPAY! Maswerte ang taong kompleto ngunit mas mapalad ang determinado,” aniya.

Nakatanggap ito ng dagsang positive comment mula sa mga netizen.

“Wow nakakabelib!! She got the skills. Warag syag si Lady Stan Lee. Thumbs up sa imuha,” sey ni Ja Son Andrew.

Komento naman ni Patrick Gade Cesita, “Hindi hadlang Ang kapansanan para ating ibahagi Ang ating kakayanan at ipakita sa iba na di porket may kapansanan is wala na kayang Gawin…”

“Great….. Mulat na ang mga kabataan sa tunay na nangyayari sa ating bansa…. Salamat…,” dagdag pa ni Carmen Ruidera Mella. (Moises Caleon)