Family bonding na rin: Dingdong, Marian nagpa-block screening ng ‘Little Mermaid’ 

Nagpa-block screening ang mag-asawang Dingdong Dantes at Marian Rivera ng Disney movie na ‘The Little Mermaid’ kaya nagkaroon ng chance ang mga anak nila na maka-bonding ang mga kaklase, friends, and relatives habang nanonood ng movie.

Meron pa ngang ibang activity sa loob ng sinehan aside sa movie watching, may face painting pa na mukhang na-enjoy ng lahat.

Siguro, paraan na rin ng DongYan ang block screening na ‘yon para mas safe silang makapanood kasama ang mga bata at iba pa.

Nakita namin na ilan sa mga naimbitahan nila ay sina Zeinab Harake, Sheena Halili at ang mag-asawang Kean Cipriano at Chynna Ortaleza. Ang celebrity parents ay kasama pa ang kanilang mga anak.

Si Chynna ay nagpapasalamat talaga kina Dingdong at Marian.

“A family treat this Sunday! Thank you so much @marianrivera & @dongdantes for this memorable experience. Finally, nakapag-movie kami na magkakasama. Ang saya. Pigil na pigil ang luha ko. ‘Little Mermaid’ takes on a different meaning now that we are parents ourselves.”

Si Marian naman, tulad ni Chynna, naiyak din daw, “Naiyak kami sa story. Hay ang ganda.”

At sey rin niya, “Super nag-enjoy si Zia at mga friends niya. Salamat @disneystudiosph.”

Marami pang ibang celebrities na um-attend sa pa-block screening na ‘yon at nag-post nga si Sofia Andres sa kanyang Instagram ng picture ng daughter niyang si Zoe na katabi sa upuan ang bunsong anak nina Dingdong at Marian na si Sixto.

Ang cute tingnan nina Sixto at Zoe kaya napakaraming nag-like sa picture ng dalawang bata. (Rose Garcia)