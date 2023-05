Estudyante binitbit larawan ng yumaong magulang sa graduation

Nag-viral kamakailan ang nakakaantig na pakulo ng senior highschool graduate ito mula sa Cotabato matapos niyang dalhin ang picture frame ng kanyang tatay at nanay sa kanyang graduation.

Siya si Juvelyn Dela Torre Eugenio na nagtapos sa Nortre Dame of Midsayap College.

Makikita sa nag-viral na kuha ng mga video at pictures, na bitbit ni Juvelyn paakyat ng stage ang larawan ng yumao niyang mga magulang dahil para sa kanya ay kahit sa ganitong paraan ay parang ‘present’ pa rin ang mga ito.

Suot ni Juvelyn ang kulay green na toga, hawak niya sa kaliwang kamay ang mga frame at hawak naman niya sa kabila ang kanyang diploma. Bakas din ang lungkot at nangingilid na luha na nakapinta sa mukha niya.

Taong 2020 namatay ang kanyang tatay dahil sa sakit sa puso habang noong 2022 naman ang kanyang ina sanhi naman ng breast cancer.

Sa kabila nito, hindi naging hadlang para kay Juvelyn na tuparin ang kanyang mga pangarap.

“I was once a princess that turned into independent woman. Life’s hard but…MAMA, PAPA KINAYA KO!” aniya sa kanyang FB post.

“To my papa and mama in heaven, this is all for you! I know you’re both smiling up there, please be proud of your ate Ading. LORD, thank you! You’re the best. To my half sisters, brothers, teachers, his fam, friends, and to my luv E, words can’t express how grateful and thankful I am to all of you guys, no more long speeches na, and to everyone who believes in me, thank you. Kinaya ko ngayon at alam kong mas kakayanin ko pa,” dagdag pa niya. (Moises Caleon)