Dickie Bachmann, PSC Board bisita sa lingguhang PSA Forum

Pangungunahan ni Chairman Dickie Bachmann ang buong Philippine Sports Commission (PSC) Board na bibisita sa Philippine Sportswriters Association Forum ngayong Martes, May 30, sa conference hall ng Rizal Memorial Complex.

Hihimayin nina Bachmann, commissioners Oliva Coo, Walter Torres, Edward Hayco at Fritz Gaston ang programa ng ahensiya sa 2023.

Bisita rin ang opisyales ng Gymnastics Association of the Philippines (GAP) sa pangunguna nina sec-gen Rowena Bautista at Anna Lou Carreon na competition manager para sa 19th Junior and 14th Senior Rhythmic Asian Championships umpisa sa Miyerkoles sa Ninoy Aquino Stadium.

Alas-10 ng umaga ang session na hatid ng San Miguel Corp., Milo, PSC, POC at PAGCOR.

Naka-livestream ang weekly Forum sa fb.com/PhilippineSportswritersAssociation at Radyo Pilipinas 2 Facebook page. (Vladi Eduarte)