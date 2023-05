Claudine, Raymart may ‘reunion’

Graduate na ang panganay na anak nina Claudine Barretto at Raymart Santiago na si Sabina Santiago. Ang anak naman nilang si Santino ay tumanggap din ng award.

Sa graduation ni Sabina, nabuo ang pamilya nila dahil present si Raymart at kasama ni Claudine, gayundin ang Yaya Ging ng panganay nila, na ayon sa aktres ay importanteng umakyat din sa stage dahil ito raw ang ikalawang ina ng anak, na nag-alaga kay Sabina sa loob ng 19 years.

Ayon kay Claudine, “The other day was Santino’s recognition day and Sabina’s graduation. Pasensya na po but I am just so proud of both of my kids. They have always been straight A students ever since they started pre school, but I was so proud and amazed of how plenty their awards, medals and certificates they both received.

“I want to thank Sab and Saint for making me proud. I must have done something good to deserve both Sab and Saint. Congratulations mga anak! God be with you in this next chapter of your lives. Mommy will always be here cheering and rooting for you both. It’s a privilege to be your Mom.”

At sabi pa ni Claudine, “The woman beside Sab, Dad and I is Yaya Ging. Second mom of Sabina for 19 years. It was so important for Sab that her Yaya Ging go up stage with us.”

Marami ang nagko-congratulate kina Sab at Saint at gayundin kay Claudine dahil sa magandang pagpapalaki raw niya sa dalawang anak, pero kapansin-pansin din na may mga netizen din na nagko-comment sa Instagram post na ito ni Claudine at pinuna si Raymart, na kesyo ‘di raw pala gentleman ang aktor, kasi ‘di man lang daw inalalayan si Claudine sa pag-akyat, huh!

May nagsabi pa na, “For old time sake man lang sana.”

Naku huwag na nating haluan ng intriga ang ‘reunion’ nina Claudine at Raymart.