Chinese tiklo sa door to door overnight sex

Arestado ng National Bureau of Investigation–Pampanga District Office (NBI-PAMDO) ang isang Chinese habang nasa akto na nagde-deliver ng tatlong babae para sa serbisyong overnight sex kamakailan sa Angeles City.

Hindi na nakapalag ang suspek na si Shen Xianbin nang dakpin ito matapos niyang tanggapin ang marked money sa NBI agent na nagpanggap na customer sa isang hotel sa lungsod noong Mayo 23.

Sa imbestigasyon, lumitaw na ibinubugaw ng suspek sa mga parukyanong dayuhan ang babae ng P10,000 hanggang P15,000 kada isa para sa overnight sex at inihahatid nito ang babae sa kanyang kliyente sa pamamagitan ng Telegram flatform.

Ipinapadala umano ng suspek ang larawan ng mga babae at ihahatid niya sa hotel ang sinumang mapipili ng parukyano.

Sentro ng operasyon nito ang paligid ng Angeles City at Clark Freeport Zone sa Pampanga.

Nahaharap ang suspek sa kasong paglabag sa Republic Act 9208 as amended by Republic Act 10364 o Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012. (Juliet de Loza-Cudia)