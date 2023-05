Chie hinampas ng alon

‘Kaaliw ang video na shinare sa Instagram ng rumored-girlfriend ni Jake Cuenca na si Chie Filomeno.

Habang nasa beach kasi siya at pa-posing-posing ay bigla siyang hinampas ng malakas na alon.

Nabigla si Chie at muntik pang tumumba at mabuti na lang ay nakapagbalanse siya at natawa na lang.

Caption niya sa video, “Wait for it (with blue heart emoji).

“Dagat: tabi! Moment ko to eh. Harang-harang pa kasi. HAHAHA.”

Naaliw naman ang followers ni Chie sa video na ‘yon.

Isa sa mga nagkomento ay si BGYO Mikki at sinabing “Wag mo kasi harangan yung tubig” na sinagot ni Chie ng “@bgyo_mikki sorry na. Bilis mo naman pala magalit Mikki. Hahaha.”

Nakaka-good vibe ang video na ‘yon kaya naman talagang maraming naaliw.

In 21 hours nga ay may almost 75,000 likes na ang video na ‘yon ni Chie.

Bongga! (Jun Lalin)