Britney Spears, nanay nagkaayos na

Pagkatapos ng tatlong taon ay nakipagkita at kinausap na ulit ni Britney Spears ang kanyang inang si Lynne Spears.

Nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan ang mag-inang Britney at Lynne dahil sa issue ng conservatorship.

Ayon kay Britney, ang kanyang inang si Lynne raw ang pasimuno ng lahat at nakipagkuntsaba raw ito sa kanyang amang si Jamie Spears sa pakikialam sa mga kinita niya ng higit na dalawang dekada.

Pero dahil sa kanilang reconciliation, nagkapatawaran na ang mag-ina.

Post ng former Teen Pop Queen sa Instagram, “My sweet mama showed up at my door step yesterday after 3 years… it’s been such a long time… with family there’s always things that need to be worked out… but time heals all wounds !!! And after being able to communicate what I’ve held in for an extremely long time, I feel so blessed we were able to try to make things RIGHT !!! I love you so much !!!”

Sa Los Angeles, California nakatira si Britney at sa kanyang bahay sila nagkita ng kanyang ina kasama ang manager niyang si Cade Hudson.

Present din ang husband ni Britney na si Sam Asghari at mas nakilala nito ang kanyang mother-in-law sa ilang oras na kuwentuhan nila.

Nag-apologize naman ang singer sa kanyang ina at nangakong dadalasan na niya ang pakikipag-communicate dito.

Sa isang interview ni Lynne with TMZ noong 2022, sinabi nito na wala siyang hangad kundi ang suportahan at protektahan ang kanyang anak.

“Britney, your whole life I have tried to support your dreams and wishes! And also, I have tried my best to help you out of hardships. I have never and would never turn my back on you.” (Ruel Mendoza)