Bida ang WUP

PINAGHARIAN ng Wesleyan University – Philippines (WUP) Chess Knights ang team category sa men at women’s sa katatapos na Regional Private Schools Athletic Association (PRISAA) na ginanap kamakailan sa Columban College, Inc., Barretto Campus sa Olongapo City.

Ang 1st at second runner-up para sa team competition ay ang Columban College at Guaga National Colleges (GNC) para sa mga lalaki at babae, ayon sa pagkakabanggit.

Kabilang sa mga miyembro ng WUP champion team, na tinuruan ni Dr. Gener Subia, ay sina Era Bauto (CAS), King-Wilfred Silverio (COED), Joshua Navarro (CBA), Crisjohn Paolo Vilar (CECT) para sa mga lalaki at sina Christine Mae Gamboa (CBA), Micah Serrano (CBA), Queen Juliet Besa(CONAMS) at Sheena Princess Bon (CECT) para sa mga babae.

Kakatawanin nila ang Region 3 sa Pambansang PRISAA sa Hulyo 2023 sa Zamboanga City kasama ang mga piling malalakas na manlalaro mula sa Meycauayan College (Rhen Cristobal & Arvie Aguilar), Columban College (Camille Anne Pasiderio at Megan Lopez), Guaga National Colleges (Franchezka Paule) at mula sa WUP high school (Frenz Jeremy Ramos).

Lubos ang pasasalamat ng WUP Chess Knights sa Wesleyan Management, heads, faculty, staff, students, alumni at lalong-lalo na sa kanilang Sports Director na si Dr. Henry Cocoly Nacpil at sa kani-kanilang mga dean, Dr. Marietta Agustin (CAS), Engr. Yolanda Claudio (CECT), Dr. Juan Jerome Malaca (CBA), Prof. Rodolfo Reyes II (COEd), Dr. Ivan Uy & Prof. Judiliza Velayo (CONAMS).

Si G. Jeral Reyes ang gumanap bilang technical official habang si NA Francisco Gabriel Prevandos ay nagsilbing chief arbiter sa Regional Chess Tournament na pinamamahalaan ni Dr. Reymille Zamora.

***

Nagpapasalamat ang kumpare nating si NM Marlon Bernardino kay Mr. Karlo sa pagtulong sa pag-assist sa Beijing, China na two weeks seminar.