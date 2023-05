Yeng Guiao papabangising muli ang karera ni Mac Belo

BAKIT nga ba hindi pa makapaglaro si Rey Mark ‘Mac’ Belo sa Rain or Shine sa Pilippine Basketball Assocoiation (PBA) On Tour 2023?

Wala pang kontrata ang 30-taong-gulang, 6’4” na forward mula sa Midsayap, Cotabato sa Elasto Painters, pero papunta na sila roon.

At positibo si coach Yeng Guiao na magkakasundo ang team at ang big man na nakuha sa one-on-one trade sa Meralco kapalit ni Norbert Torres.

“We’re still talking to him. We only acquired the rights to him, he has no live contract,” paliwanag ni Guiao Linggo. “We’re in the process of negotiating his contract.”

Umaasa ang coach na ngayong papasok na linggo ay magkakaayos na ang usapan at mabibigyan ng kontrata si Belo, hinugot ng Blackwater sa Gilas Special Draft noong 2016 bago nalipat sa Bolts noong 2022.

Pero off the bench ang dating University Athletic Association of the Philippines (UAAP) Finals MVP mula FEU Tamaraws at limitado ang minuto.

Pagkakataon ni three-time PBA All-Star Belo na ibalik ang kinang ng career sa RoS.

“We will give him a chance, the opportunity to revive his career, gain his confidence,” panapos na sey ni Guiao. “The rest is on him.”

(Vladi Eduarte)