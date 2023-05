Potensyal para sa Defense modernization 

Marahil marami ang hindi nakakaalam na mayroong Philippine Aerospace Development (PADC) ang Pilipinas na siyang nakatutok sa pagsulong ng aviation industry sa bansa.

Ang PADC ang nakatutok sa lahat ng aktibidad at development projects ng gobyerno para sa matatag at mapagkakatiwalaang aviation at aerospace industry sa Pilipinas.

Sa pagharap ng mga opisyal ng PDAC sa Senado nitong nakalipas na linggo ay saka pa lamang nalaman ng mga Senador na mayroon palang ganitong korporasyon ang Pilipinas na naka-angkla sa misyon ng pagpapahusay, pag-manufacture at pagbebenta ng lahat ng uri ng aircrafts at gamit sa aviation at aerospace.

Dito nalaman ng mga senador , partikular ng Senate Committee on Government Corporations and Public Enterprises na pinamunuan ni Senator Alan Peter Cayetano na napakalaki pala ng potensiyal ng PDAC sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines (AFP).

Hindi naririnig at hindi popular sa publiko ang PDAC at nakatitiyak ako na maraming mga Pilipino ang hindi nakakaalam na mayroon palang ganitong ahensiya ang gobyerno.

Para sa kaalaman ng publiko, ang PADC ay nakagawa na ng drones, 44 na BO-15 helicopters, 67 na BN Islander aircrafts, 18 na SF 260 TP single-engine turbo-prop trainer aircrafts , 24 na S-11 jet trainers at iba pa.

Bukod dito, magaling ang PADC sa maintenance ng mga sasakyang pang-himpapawid kaya malaking ang potensiyal at makakatulong ito sa AFP kung matutukan at paglalaanan ng pondo ng gobyerno.

Itinatag ang nabanggit na ahensiya noong 1973 kaya kung susumahin ay 49 taon na itong nag-ooperate pero tila ba hindi masyadong madalas sa pandinig ng mga tao.

Isa sa problema ng ahensiya ay ang pondo at pananatiling operational nito upang mapahaba pa ang serbisyo at magamit ng husto lalo na sa larangan ng teknolohiya.

Ilang mga panukalang batas ang nakabinbin sa Senado para mapalawig pa ang operasyon ng PADC at madagdagan ang budget upang mapakinabangan ng husto ang mandato ng ahensiya.

Ang sabi nga ni Senador Cayetano, kung magagamit ang potensiyal ng PADC ay hindi na kailangang umasa ang gobyerno sa ibang bansa para sa modernisasyon at pagmantini sa sistemang pang-depensa ng Pilipinas.

Kung mapapahaba pa ang buhay ng ahensiya at mabuhusan ng pondo, magagamit ito ng Filipino scientists at magkaroon ng pagkakataon na maipakita ang kanilang potensiyal at talino sa teknolohiya at agham para sa pag-unlad ng bansa.

Sa pamamagitan ng PADC, hindi na kailangang mangibang-bansa ang mga Pinoy scientists para ipakita ang kanilang husay at kakayahan at mababawasan ang tinatawag na “brain drain” kung mapalakas ng husto ang ahensiya.

Bagamat may programa ang gobyerno na “balik- scientist”, bakit hindi gamitin ang PADC upang hindi na maisipang mag-abroad ang mga mahuhusay na Pilipino, at mapakinabangan ng gobyerno at ng bansa ang kanilang expertise lalo na sa larangan ng research at teknolohiya.

Suporta ng gobyerno ang kailangan upang mapalakas at mapanatili ang operasyon ng PADC dahil malaki ang potensiyal ng ahensiya para sa maintenance,repair at pagpapahusay sa mga kagamitang may kinalaman sa aviation lalo na sa hukbong pang-himpapawid ng Pilipinas.

Naunang lumutang ang pagbuwag sa PADC noong 2017 dahil sa kabiguan umanong matupad ang mandato subalit naisalba ito sa pamamagitan ng Executive Order no.78 na pinirmahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at nailipat ang pangangasiwa nito sa ilalim ng Department of National Defense mula sa Department of Transportation.

Isa si Senator Cayetano sa mga sumusuporta at umaasang maaprubahan ang mga nakasalang na panukalang batas sa Senado para magtuloy-tuloy ang operasyon ng PADC at mas mapaigting ang husay at kakayahan ng aviation at aerospace industry sa bansa.