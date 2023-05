PBBM pinaporma inter-agency committee Taas-presyo sa pagkain, langis awatin

Iniutos ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang pagbuo ng inter-agency task force para mapahusay ang mga inisyatiba sa pagpapalakas ng ekonomiya at matugunan ang problema sa inflation.

Ang direktiba ay nakapaloob sa Executive Order No. 28 na pinirmahan ng Pangulo noong May 26, 2023.

Ayon sa Presidential Communications Office, ang Inter-Agency Committee on Inflation and Market Outlook ang magsisilbing advisory body sa Economic Deve­lopment Cluster (EDC) na nagsusulong ng mga hakbang upang hindi sumirit ang presyo ng mga bilihin lalo na sa pagkain at enerhiya at mapanatili ang inflation target.

“The creation of an advisory body to the EDC is tasked to directly address inflation, will strengthen the EDC and reinforce existing government initiatives aimed to improve the economy and the quality of life of the Filipino people,” anang EO.

Kabilang sa tungkulin ng Inter-Agency Committee ay ang mahigpit na pagmonitor sa inflation, partikular sa pagkain at enerhiya, i-assess ang sitwasyon ng supply and demand lalo na sa panahon ng anihan at regular na pagmonitor sa mga datos.

Inaatasan din ng Pangulo ang IAC-IMO na magsu­mite ng quarterly report sa NEDA hinggil sa sitwasyon ng pagkain at enerhiya kakabit ang mga rekomendasyon para mapangasiwaan ang inflation sa bansa.

Magiging chairman ng inter-agency committee ang Secretary ng National Economic and Development Authority (NEDA), co-chairman naman ang kalihim ng Department of Finance, vice-chairman naman ang kalihim ng Department of Budget and Management at miyembro naman ang mga kalihim ng Department of Agriculture, Department of Energy, Department of Science and Technology, Department of Trade and Industry at Department of Interior and Local Government. (Aileen Taliping)