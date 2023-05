Paspasang bigay ayuda

Isa na naman pong magandang balita para sa ating mga kababayan ang tatalakayin natin ngayon hinggil sa pagpapabilis ng pagbibigay ayuda sa mga benepisyaryo ng Assistance to Individuals in Crisis Situation (AICS) program.

Ang AICS po ay “social safety net or stop-gap mechanism” na sumusuporta o umaasiste sa mga indibidwal o pamilya na nakaranas ng matinding krisis tulad ng pagkakasakit, pagkamatay ng isang kapamilya, pagdanas ng natural o kaya ay man-made na kalamidad at disaster kasama na ang iba pang crisis situation base na rin sa assessment ng government social workers. Ang ayudang ito ay pinangangasiwaan ng Department of Social Welfare Development (DSWD).

Isang magandang kaganapan po na magpapartner ang DSWD at local government units (LGUs) para mapabilis ang pagrerelis ng ayudang ito. Mismong si DSWD Secretary Rex Gatchalian po ang nagpabatid nito sa atin kasabay ng committee hearing sa kanyang appointment bilang pinuno ng DSWD na kinumpirma na ng Commission on Appointments (CA), kung saan ang inyong lingkod ang Majority Leader.

Nauna po rito, aking nabanggit kay Gatchalian na mas maigeng makipag-partner sa LGU sa pamamahagi ng AICS ayuda upang mas madaling makaabot ito sa mga benepisyaryo at tiniyak po ng kalihim sa inyong lingkod na ito na nga ang plano ng DSWD. Sinabi rin po ni Secretary Rex na naipasa na sa mga LGUs ang memorandum of agreement (MOA) sa naturang partnership.

Kulang naman talaga sa manpower ang DSWD para mamigay ng ayuda sa mga nangangailangan. Kahit nandyan na ang budget, gumugugol pa rin ng maraming oras para maipamudmod ito sa mga benepisyaryo kaya isinusulong ko talaga na maging katuwang ang ating mga LGUs.

Kaya naman nakakatuwa na ang ating iminumungkahi ay siya rin palang nasa isip ni Secretay Rex. Sabagay ay hindi na tayo nagtataka dahil kagaya ko, nanilbihan din sya dati bilang pinuno ng LGU. Siya ay dating mayor ng Valenzuela City kaya alam niya kung paano nakakatulong ang lokal na pamahalaan sa mga ganitong programa para sa masa.

Sa CA committee hearing po ay malugod nating tinanggap ang commitment ni Secretary Rex na pabilisin ang iplementasyon ng mga intervention program o pagbibigay tulong ng DSWD kabilang na rin ang 4Ps (Pantawid Pamilyang Pilipino Program) at ayuda para sa mga solo parent.

Sa pagbibigay ayuda naman po sa solo parents, karapatan nilang tumanggap ng 10% discount at value-added tax (VAT) exemption sa kanilang mga binibiling esensyal tulad ng gatas ng baby, diaper at doctor-prescribed medicines para sa kanilang anak na may edad anim pababa, alinsunod sa Republic Act (RA) 11861 o ang “Expanded Solo Parents Welfare Act.”

Isa po ang inyong lingkod sa mga may akda ng batas na ito.

Sa committee hearing n CA ay nabanggit ko rin kay Secretary Rex na sana ay marebisa muna ang listahan ng mga benepisyaryo upang malaman kung karapat-dapat pa ang mga nakatala dito na tumanggap ng tulong sa gobyerno. Sa loob ng matagal nang panahon, alam naman natin na merong mga benepisyaryo ang hindi na deserve na tumanggap ng ayuda.

Matagal na po nating inuungkat sa Kongreso na linisin na ang listahan para matanggal na ang mga benepisyaryong na nakakaangat ang buhay tapos ang ibang wala sa listahan ay naghihikahos.

Sa amin lamang po sa CamSur, marami kaming alam na mga benepisyaryo ng 4Ps na mga sementado ang bahay pero yung mga kapitbahay nila na walang ikinabubuhay, walang bahay at tarpaulin lamang ang bubungan ay hindi kasama sa benepisyaryo, kaya napaka-unfair naman po kung magpapatuloy ito.

Iminungkahi ko kay Secretary na i-check at i-validate ang master list ng mga indibidwal na tumatanggap ng ayuda sa pamahalaan para matanggal na ang mga hindi karapat-dapat at maisama na ang mga tunay na nangangailangan ng ayuda ng pamahalaan.

Umayon naman po ang kalihim at sinabing ang “Listahanan” poverty data base na ginagamit ng DSWD bilang reference sa pagbibigay ng benepisyo ay papalitan na ng Community-based Monitoring System (CBMS) at ipapatupad ito sa 2024 sa bisa ng RA 11315 o CBMS Act.

Ang Listahanan ay magtatapos na ngayong taon kaya sana ay matapos na rin ang maliligayang araw ng mga hindi karapat-dapat na benepisyaryo ng mga ayuda na ipinamimigay ng ating pamahalaan sa mga nangangailangan nating mga kababayan.

Dahil sa CBMS Law na ipinasa ng Kongreso, hindi na lilikha ng bagong Listahanan at magbabase na ang DSWD sa CBMS na gagawin ng Philippine Statistical Authority (PSA). Ang bubuuing database ay hindi na mula sa DSWD kundi mula sa PSA na pangangasiwaan ng kinauukulang LGU para mas makatugon ito at maging mas madali ang proseso.

Kaya po sa mga kababayan nating matagal nang nagrereklamo na hindi na parehas ang listahan ng mga benepisyaryo, hintay-hintay lamang po. Hanggang ngayong taon na lamang at mapapalitan na ito sa susunod na taon.

Hopefully po, sa pamamagitan ng PSA at LGUs, ang CBMS ay makakabuo ng accurate snapshot o wastong pagtukoy sa pangangailangan ng komunidad at kung sino-sino talaga sa bawat komunidad ang karapat-dapat na makatanggap ng ayuda mula sa pamahalaang nasyonal o lokal.

Ayon sa PSA website, ang CBMS ay isang organized technology-based system ng pagkolekta, pagproseso at pag-validate ng mga datos na magagamit sa pagplaplano, pagpapatupad at impact monitoring sa local level.

Ito pong AICS program, sa unang quarter ng taon, ay nakapagbigay na ng tulong sa 581,492 indibidwal na kinabibilangan ng educational assistance sa 17,541 katao; medical assistance sa 230,301 indibidwal; transportation assistance para sa 1,688; burial assistance sa 36,821; food assistance sa 200,853 at iba pang uri ng cash assistance sa 93,156 indibidwal.

Mas marami pa pong matutulungan itong programang ito kapag naging aktibo na ang partnership ng DSWD at LGUs sa AICS.

Sa susunod na taon, umaasa tayong mas magiging paspasan ang pagrerelis ng ayuda para maabot nito ang mga kababayan natin on time. Sabi nga nila, aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo, kaya naman hindi na nating pag-aantayin nang napakatagal ang mga kababayan nating pinahirapan ng iba’t ibang krisis.

Kapit lang po mga kababayan, palapit na ang tunay at inaasam nyong pag-ayuda!