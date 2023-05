Mula noon hanggang ngayon! Mga atletang Pinoy patuloy ang kinang

HINDI maiiwan sa kahusayan at abilidad ang mga Pilipino pagdating sa larangan ng sports.

Maraming atletang Pilipino na ang nakilala sa mundo ng sports simula noong unang sumabak ang Pilipinas sa Olympic Games taong 1924 sa Paris para maging kauna-unahang bansa mula sa Timog-Silangang Asya na lumaban at kalaunan ay manalo ng medalya noong 1928.

Mula noon hanggang ngayon, patuloy sa pagkinang ang mga atletang Pinoy.

Ilan sa kanila ang habambuhay tatatak sa isipan ng mga Pilipino.

1. GABRIEL ‘FLASH’ ELORDE at MANNY PACQUIAO (BOXING)

Bukambibig ang pangalan na Gabriel “Flash” Elorde kapag boksing ang pinag-uusapan.

Tinagurian bilang “Greatest Super Featherweight In Boxing History”, lahat halos ng Pilipino ay nakakakilala noong 1960s kay Flash.

Ang propesyunal na boksingero mula Cebu na si Elorde ay nanalo ng world super featherweight title noong Marso 16, 1960, sa pamamagitan ng pag-knock out noon para maagaw ang titulo sa world champion na si American-Portuguese Harold Gomez sa pitong round.

Parehong pinasinayaan bilang World Boxing Council (WBC) at World Boxing Association (WBA) champion, binuksan ni Elorde ang pinto para sa mga Pilipino na maging kampeon sa buong mundo tulad sa kinukunsiderang counterpart nito sa kasalukuyan na si Manny ‘Pacman’ Pacquiao.

Si Pacquiao ay itinuturing na isa sa pinakadakilang propesyunal na boksingero sa lahat ng panahon dahil siya ang natatanging boksingero na nagkampeon sa walong magkakaibang dibisyon.

Siya rin ang nag-iisang boksingero na humawak ng mga world championship sa apat na sumunod na dekada taong 1990s, 2000s, 2010s, at 2020s.

2. RAMON FERNANDEZ at JUNE MAR FAJARDO (BASKETBALL)

Itinuturing si Ramon Fernandez bilang pinakamahusay na manlalaro sa lahat ng panahon bago dumating ang kapwa nito Cebuano na si June Mar Fajardo.

Biniyayaan si Fernandez sa kanyang paglalaro ng apat na MVP awards at 19 na kampeonato sa PBA.

Kasalukuyan pa rin nanatili ang Ilang record nito sa blocked shots at rebounds bagaman posibleng maabot ni Fajardo.

Sa kanyang rookie season, naglaro si June Mar para sa pambansang koponan at nakakuha ng silver medal sa 2013 FIBA Asia Championship para sa Gilas Pilipinas. Sa kanyang unang taon sa PBA, napili siya sa All-Rookie Team at Second Mythical Team.

Mula noon, siya ang naging unang tao sa kasaysayan ng liga na nanalo ng PBA Most Valuable Player award sa anim na magkakasunod na season mula 2014 hanggang 2019.

3. ROBERT JAWORSKI at SCOTTIE THOMPSON

Kilala sa kanyang “Never Say Die” na paglalaro, si Robert Jaworski ay itinuturing bilang isa sa pinakamahusay at pinakasikat na manlalaro ng PBA sa lahat ng panahon.

Noong 2015, napabilang siya sa 40 Greatest Players ng PBA. Napabilang din siya sa PBA Hall of Fame noong 2005.

Kinukunsidera naman na halos katulad ang kalidad ng paglalaro at popularidad ni Jaworski si Scottie Thompson.

Si Thompson ay huling nanalo bilang FIBA Asia Cup 2022 Player of the Year at naging People’s Choice kontra Yuta Watanabe ng Brooklyn Nets sa NBA.

Kasalukuyang MVP din ng PBA si Scottie at sinasabing pinakasikat na basketbolista sa bansa sa kasalukuyan.

4. RODRIGO DEL ROSARIO at HIDILYN DIAZ

Bago pa masungkit ni Hidilyn Diaz-Naranjo ang pinakaunang gintong medalya ng Pilipinas sa 2020+1 Tokyo Olympics ay naitakda na ni Rodrigo Del Rosario ang isang marka sa Olimpiada.

Si Del Rosario ay isang 3-time Olympian mula sa Zambales na nakasali sa 1948 London Olympics kung saan siya ay pumuwesto sa panglima.

Sa 1952 Helsinki Olympics, siya ay naging pinakamalapit na manalo ng isang weightlifting medal sa 110 pounds.

Pumang-apat si Rosario sa kanyang featherweight division sa pagbuhat sa 231 ¼ lbs. na idineklara bilang Olympic mark at nalampasan ang naunang record ni Jafar Salmasi.

Ang kanyang pinagsamang pag-angat ay may kabuuang 699 ½ lbs. (203 ¾ lbs. sa snatch, at 264 ½ lbs. sa jerk), mabuti para sa ikaapat na puwesto.

Natalo si Del Rosario sa bronze ngunit ang rekord na itinala niya ay nananatiling una at tanging Olympic record na naitala ng isang Pilipino.

Sa kasalukuyan, sumusubok ulit si Hidilyn makabalik sa Olympics upang puntiryahin ang panibagong ginto.

(Lito Oredo)