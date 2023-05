Mambabatas buking ng kabiyak, mamamayan nalagay sa alanganin

Hindi ko talaga mapigilan na i-share sa inyo ang tindi ng pinagdadaanan ngayon ng isang sikat na mambabatas bunga ng mga pangyayaring hindi niya inaasahang siya ay mabobokayo ng kanyang kabiyak.

Nang maibulong sa akin ay hindi rin ako makapaniwala na ang kontrobersiyal na mambabatas ay mayroon din palang itinatagong kalokohan pagdating sa pakikipagmabutihan sa iba.

Ang siste, nabuko daw ng mismong kabiyak itong mambabatas na kasama ang pinakakatago-tagong karelasyon kaya katakot-takot na aregluhan daw ang naganap para hindi na lumala ang gulo at hindi na madamay ang ‘di-dapat na madamay.

Pero dahil nga daw sa pakikipag-areglo ng nabuko sa kanyang kabiyak, nalagay naman sa alanganin ang napakalawak na responsibilidad ng una at marahil ay ito daw ang naging ugat kung bakit nagmarakulyo ang iba nilang kasamahan.

Kung sa publiko daw titingnan, parang walang nangyaring internal problem sa pagitan ng kontrobersiyal na mambabatas at sa kanyang kabiyak dahil hindi naman sila kinakakikitaan ng kakatwa lalong lalo sa mga aktibidad na lantad na magkakasama sila.

Pero ang tanong daw ng mga nakakaalam sa pangyayari ay kung ano ang epekto nito sa mga grupo at mga sektor na dapat ay pantay na tinatrato lalo pa’t ramdam naman daw nila na bumubuway ang pundasyon na pare-pareho nilang tinutuntungan.

Pumuputok na daw sa malalayong lugar ang epekto ng ‘pang-aareglong’ ito ng kontrobersiyal na mambabatas sa kanyang kabiyak dahil may mga ordinaryong mamamayan nang pumapalag kapag nalalaman nila mula sa kanilang inihalal ang dahilan kung bakit masyadong naaantala ang pagbibigay nito ng serbisyo o tulong.

Kung totoo daw na ang kontrobersiyal na mambabatas at ang kanyang kabiyak ay may planong makipagsapalaran sa 2025 at sa 2028, dapat ngayon pa lamang daw ay ipinapakita nilang wala silang favoritism sa inaayudahan.

Hindi lamang daw kamag-anak, kaibigan, ka-lalawigan at kadistrito nila ang nangangailangan ng tulong kaya dapat hindi nila sinosolo ang biyaya.

At lahat daw ito ay posibleng epekto ng pagkakabuking ng kabiyak sa lihim na pakikipagrelasyon ng kontrobersiyal na mambabatas.

Kung senador o kongresisita ang mambabatas na ito, palagay ko ay pareho ang sagot natin.