Mag-ama sa Bulacan sabay nagtapos ng senior high

Talaga namang goals ang ganap ng mag-ama na ito sa Bulacan na sabay nagtapos ng senior high school.

Sila ay sina Jenalyn Begornia at ang kanyang tatay na si Eleazar Begornia tubong- bayan ng Sta. Maria na kapwa kamakailan ay kabilang sa mga graduate ng senior high school sa Immaculate Conception Institutions (ICP).

Si Jenalyn ay mula sa strand na Accountancy, Business, and Management (ABM) habang si tatay Eleazar naman ay Humanities and Social Sciences (HUMSS).

Pagbati ng ICP sa FB post, “Sa katatapos lamang na ICP Senior High School Graduation Ceremony kahapon, ay mag-ama ang sabay tumanggap ng kanilang senior high school diploma. Saludo po kami sa inyo, Tatay Eleazar at Jenalyn Begornia!”

Napag-alaman na nagtatrabaho bilang isang maintenance worker si Tatay Eleazarm, habang nagsusumikap na mag-aral ng Grade 11 at 12 kasabay ng kanyang anak.

Sa ngayon, plano ng mag-ama na sabay tumuntong sa kolehiyo. Si Jenalyn ay balak kumuha ng kursong Hospitality Management habang Educ Major in Physical Education naman si Tatay Eleazar.

Bumuhos naman ang pagbati para sa mag-ama:

“A rare and beautiful story of a father-daughter tandeem to reach the unreacheable goals and sacrifices just to acquire a much -better education…Congratulations and God bless!” sabi ni Carmen Pacatang Baquilid.

“Congratulations and so proud of you both,” sey naman ni Mylene Tamondong.

“Congrats po! Grabe goals talaga,” dagdag pa ng isa. (Moises Caleon)