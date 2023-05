Loisa palaban para kay Ronnie

Walang takot na binakbakan ni Loisa Andalio ang sariling management team na Star Magic sa isang mensaheng pinost niya sa Instagram.

May kaugnayan ang post ni Loisa sa nakaraang ‘Star Magic All-Star Games 2023’ kung saan nawalan ng pagkakataong masungkit ng kanyang dyowang si Ronnie Alonte ang MVP award (na napunta naman sa dyowa ni Vice Ganda na si Ion Perez), dahil hindi ito masyadong nagamit sa game.

Pictures at videos kasi ni Ronnie na kuha sa nasabing sports event ang pinost ni Loisa sa IG, kaya may mga nagsabing hindi niya nagawang makapag-‘move on’ sa hindi makatarungang trato sa kanyang boyfriend kahit isang linggo na ang nakakaraan mula nang matapos ang game. Nanatili pa rin ang ngitngit ng aktres.

Sa kanyang IG nga ay ipinangalandakan ni Loisa ang mga malakasang ‘shot’ ni Ronnie, para ‘ipamukha’ sa Star Magic ang sinayang nilang husay ng kanyang boyfriend.

Aniya sa caption, “It’s time to walk away when you’re not appreciated for who you are. You deserve to be respected.” #WhenAStarLosesItsMagic.

Binanatan naman ng ilan si Loisa sa kanyang patutsada.

Sey ni @diannetorrefalma, “Ang babaw naman ng dahil lang sa basketball you’ll lose your trust in the management. Baka nakakalimutan nyo purpose of the game just for fun and fan service. Try to join a different league if you want to play ng seryoso.”

Kanya-kanyang suporta naman kay Loisa ang solid fans ng LoiNie at sinabing baka nanalo pa ang team ng kanilang idol kung hindi ito ibinangko, at baka ito pa ang nanalong MVP.

Marami naman ang bilib kay Loisa dahil palaban siya pagdating sa boyfriend na si Ronnie.